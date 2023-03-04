Pakistan'da eyalet seçimlerinin tarihi belli oldu

Geo News televizyonundaki habere göre, Seçim Komisyonu tarafından Pencap'taki seçimler için belirlenen tarih, Cumhurbaşkanı Alvi'ye sunuldu.

Bu kapsamda Alvi, Pencap eyaletindeki seçimlerin 30 Nisan'da yapılmasını kararlaştırdı.

Seçim Komisyonu, Hayber Pahtunhva'daki seçim tarihi için eyalet valisinin cevabını bekliyor.

Alvi, 20 Şubat'ta Seçim Komisyonu'nun Pencap ve Hayber Pahtunhva'da seçim tarihlerini açıklamayı ertelemesinin ardından, bu iki eyalette 9 Nisan'da seçimlerin yapılacağını duyurmuştu.

Koalisyon hükümeti bu karara itiraz ederek Alvi'ye tepki göstermişti.

Konunun Anayasa Mahkemesine taşınması sonrası mahkeme, her iki eyalette de seçimlerin 90 gün içerisinde yapılmasını kararlaştırmıştı.

Eski Başbakan İmran Han'ın kararı doğrultusunda Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI), iktidarda olduğu Pencap Eyalet Meclisini 14 Ocak'ta feshetmişti. Bu kararın ardından 18 Ocak'ta da Hayber Pahtunhva'da Meclis feshedilmişti.

- İKİ EYALETİN NÜFUSU 150 MİLYONUN ÜZERİNDE

İmran Han'ın liderliğini yaptığı PTI, Hayber Pahtunhva ve Pencap'ta bu eyaletlerin meclisleri feshedilmeden önce iktidardaydı. Hayber Pahtunhva eyaletinin 2017 verilerine göre nüfusu 35,5 milyon. Bununla birlikte eyaletin nüfusunun 2022 itibarıyla yaklaşık 40 milyon olduğu tahmin ediliyor.

Ülkenin en kalabalık eyaleti Pencap'ın nüfusunun 110 milyonun üzerinde olduğu biliniyor.

Dünya Bankası verilerine göre, Pakistan'ın nüfusunun 230 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor.

Meclislerin feshedilmesinin ardından 90 günde bu eyaletlerde yeni seçimlerin yapılması gerekiyor.

Nüfusu 150 milyonu aşan bu iki eyalette yapılacak seçimler, ülkenin yarısından fazlasının seçime gitmesi anlamını taşıyor.

Uzmanlar, bu iki eyalette yapılacak seçimlerde İmran Han'ın sandalye sayısını artıracağına ve hükümete erken genel seçimleri ilan etme konusunda baskı oluşturabileceğine inandığını belirtiyor.

- İMRAN HAN HÜKÜMETİ NİSANDA DÜŞMÜŞTÜ

Pakistan'da Parlamentoda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede üç dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.