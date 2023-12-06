Pakistan'da feci yangın: 3 kişi öldü

Ulusal basındaki haberlere göre, Ayesha Manzil bölgesinde içerisinde alışveriş merkezinin de bulunduğu 6 katlı bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yetkililer, yangında 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 2 kişinin yaralandığını, yaklaşık 300 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Yangından 50'ye yakın mağazanın etkilendiğini belirten yetkililer, söndürme çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Yetkililer, yangının çıktığı 6 katlı binanın ilk 2 katının alışveriş merkezi olarak kullanıldığına, kalan 4 katta ise 450 daire bulunduğuna işaret etti.

Yangının 6 kata da yayıldığını belirten yetkililer, binanın yıkılma tehlikesi bulunduğunu dile getirdi.