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Dünya

Pakistan'da Filistin'e destek yürüyüşü: On binler katıldı

Pakistan'ın Karaçi şehrinde on binlerce kişinin katılımıyla Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

AA15 Ekim 2023 Pazar 17:48 - Güncelleme:
Pakistan'da Filistin'e destek yürüyüşü: On binler katıldı
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Ulusal basındaki haberlere göre, Cemaat-i İslami Partisi tarafından organize edilen ve çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum örgütünün de destek verdiği yürüyüşe on binlerce kişi katıldı.

Göstericiler, İsrail aleyhine sloganlar atarken, Filistin halkına destek mesajları verdi.

Cemaat-i İslami Partisi lideri Siracül Hak, burada yaptığı konuşmada, "Filistin bizim inancımızın bir parçası. Filistinlileri asla yalnız bırakmayacağız." dedi.

Hak, Gazze'de artan sivil ölümlerden duyduğu endişeyi vurgulayarak, İsrail'in sivilleri kasıtlı olarak hedef aldığını söyledi.

Batı ülkelerinin çifte standardını eleştiren Hak, ABD ve Avrupa'nın Ukrayna ve Filistin'i kıyaslama ölçütlerinin farklı olduğunu belirtti.

Hak, Batılı ülkelerin Ukrayna'nın işgale karşı savaşını desteklediğini ancak İsrail'in Filistin'i boyunduruk altına almasını ise meşrulaştırdıklarını ifade etti.

Cemaat-i İslami Partisi Karaçi Başkanı Hafız Naimur Rehman ise İsrail'in "terörist bir devlet" olduğunu belirterek, ABD ve Avrupalı ülkelerin İsrail'in savaş suçlarına suç ortağı olduğunu kaydetti.

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