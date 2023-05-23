Pakistan'da gaz santraline saldırı! 10 kişi öldü

Ulusal basındaki haberlere göre, ağır silahlı bir grup militan, Afganistan'a sınırı bulunan Hangu bölgesinde gaz santraline saldırı düzenledi.

Saldırıda, 4 paramiliter güç ve 2 özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, militanların bölgedeki güneş enerjisi santraline de zarar verdiğini belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığı ve yönetildiğini savunuyor. Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

Peşaver'de 30 Ocak'ta öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında çoğu polis 102 kişi hayatını kaybetmişti. Belucistan'da 6 Mart'ta düzenlenen intihar saldırısında da 10 emniyet mensubu yaşamını yitirmişti.

Belucistan'ın Zhob bölgesinde Cemaat-i İslami Partisi lideri Siracül Hak'ın konvoyuna, 19 Mayıs'ta intihar saldırısı düzenlenmişti. Partinin Genel Sekreteri Emirül Azim, parti lideri Hak'ın intihar saldırısından yara almadan kurtulduğunu, saldırganın öldüğünü kaydetmişti.