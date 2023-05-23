İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mayıs 2023 Salı / 4 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,8512
  • EURO
    21,4452
  • ALTIN
    1249.96
  • BIST100
    4463
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Pakistan'da gaz santraline saldırı! 10 kişi öldü
Dünya

Pakistan'da gaz santraline saldırı! 10 kişi öldü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde militanların gaz santraline yönelik düzenlediği saldırıda 4 paramiliter güç ve 2 özel güvenlik görevlisi öldü.

AA23 Mayıs 2023 Salı 13:29 - Güncelleme:
Pakistan'da gaz santraline saldırı! 10 kişi öldü
ABONE OL

Ulusal basındaki haberlere göre, ağır silahlı bir grup militan, Afganistan'a sınırı bulunan Hangu bölgesinde gaz santraline saldırı düzenledi.

Saldırıda, 4 paramiliter güç ve 2 özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, militanların bölgedeki güneş enerjisi santraline de zarar verdiğini belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığı ve yönetildiğini savunuyor. Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

Peşaver'de 30 Ocak'ta öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında çoğu polis 102 kişi hayatını kaybetmişti. Belucistan'da 6 Mart'ta düzenlenen intihar saldırısında da 10 emniyet mensubu yaşamını yitirmişti.

Belucistan'ın Zhob bölgesinde Cemaat-i İslami Partisi lideri Siracül Hak'ın konvoyuna, 19 Mayıs'ta intihar saldırısı düzenlenmişti. Partinin Genel Sekreteri Emirül Azim, parti lideri Hak'ın intihar saldırısından yara almadan kurtulduğunu, saldırganın öldüğünü kaydetmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.