Pakistan'da göstericiler ile emniyet güçleri arasındaki çatışmada 1 polis öldü

Ulusal basındaki haberlere göre, Mevlana Hidayetur Rahman liderliğinde Gvadar Hakları Hareketi (GRM) mensupları, yaklaşık iki aydır taleplerinin karşılanması için eylem yapıyor.



Emniyetin dün gece 26 göstericiyi gözaltına almasının ardından, protestocular ile polis arasında çatışma yaşandı.

Polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, protestocular da polise taş ve sopa fırlattı.

Yaşanan çatışmalarda 1 polis hayatını kaybetti.

Tansiyonun yüksek olduğu şehirde, GRM lideri Rahman'ın grev çağrısıyla çok sayıda iş yeri kepenk indirdi.

Toplu taşıma hizmetlerinin askıya alındığı şehrin bazı noktalarında internet hizmetleri de geçici olarak durduruldu.