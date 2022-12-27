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Dünya

Pakistan'da göstericiler ile emniyet güçleri arasındaki çatışmada 1 polis öldü

Pakistan'ın Gvadar şehrinde yasa dışı balıkçılığın sona ermesi, şehirdeki güvenlik noktalarının kaldırılması ve İran ile sınır ticaretinin açılması talebiyle eylem yapan göstericiler ile emniyet güçleri arasındaki çatışmada 1 polis hayatını kaybetti.

AA27 Aralık 2022 Salı 23:26 - Güncelleme:
Pakistan'da göstericiler ile emniyet güçleri arasındaki çatışmada 1 polis öldü
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Ulusal basındaki haberlere göre, Mevlana Hidayetur Rahman liderliğinde Gvadar Hakları Hareketi (GRM) mensupları, yaklaşık iki aydır taleplerinin karşılanması için eylem yapıyor.

Emniyetin dün gece 26 göstericiyi gözaltına almasının ardından, protestocular ile polis arasında çatışma yaşandı.

Polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, protestocular da polise taş ve sopa fırlattı.

Yaşanan çatışmalarda 1 polis hayatını kaybetti.

Tansiyonun yüksek olduğu şehirde, GRM lideri Rahman'ın grev çağrısıyla çok sayıda iş yeri kepenk indirdi.

Toplu taşıma hizmetlerinin askıya alındığı şehrin bazı noktalarında internet hizmetleri de geçici olarak durduruldu.

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