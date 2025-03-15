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Dünya

Pakistan'da güvenlik güçleri 9 militanı etkisiz hale getirdi

Pakistan'da güvenlik güçlerinin, Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen 2 farklı operasyonda 9 militanı etkisiz hale getirdiği bildirildi.

AA15 Mart 2025 Cumartesi 19:01 - Güncelleme:
Pakistan'da güvenlik güçleri 9 militanı etkisiz hale getirdi
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Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin, Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva eyaletindeki Mohmand ve Dera İsmail Han bölgelerinde militanlara karşı 2 farklı operasyon yürüttüğü belirtildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin, Pakistan Talibanı (TTP) mensubu olduğu belirlenen 9 militanı etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

Operasyonlar kapsamında 2 askerin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, bölgedeki diğer militanlara yönelik operasyonun sürdüğü bildirildi.

- Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

  • Pakistanda
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  • operasyon

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