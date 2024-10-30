Pakistan'da güvenlik güçleri ile militanlar çatıştı: 8 ölü

Pakistan basınındaki haberlere göre, Silahlı Kuvvetler, Hayber Pahtunhva'ya bağlı Bannu bölgesinde militanlara yönelik operasyon düzenledi.

Askeri helikopterlerin de katıldığı operasyonda çıkan çatışmada, 8 militan etkisiz hale getirildi.

Pakistan basınında militanların hangi örgüte üye olduklarına dair bir bilgi yer almadı.

25 Ekim'de Pakistan Talibanı (TTP) militanlarıyla çıkan çatışmalarda 1'i polis 10'u asker 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmiş, 19 militan etkisiz hale getirilmişti.

- PAKİSTAN'IN TERÖR SORUNU

Pakistan'da saldırılar özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. Her iki eyalette de Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) saldırıları göze çarpıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Belucistan, Pakistan'ın kaynaklar açısından en zengin eyaleti konumunda ancak bölge, ülkenin geri kalanına göre daha az gelişmiş durumda.

BLA, zaman zaman özellikle de güvenlik güçlerine, Belucistan'a çalışmaya gelen sivillere ve burada iş yapan şirketlere saldırıyor. Pakistan Çatışma ve Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü'ne göre geçen yıl Belucistan'da militanlar en az 170 saldırı düzenledi ve bu da 151 sivil ile 114 güvenlik görevlisinin ölümüne yol açtı.