Pakistan'da güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 8 kişi öldü

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR), teröristlerle çıkan çatışmada Kuzey Veziristan'da bir, Güney Veziristan'da ise 3 askerin hayatını kaybettiğini, 12 askerin de yaralandığını duyurdu.

Lakki Marwat bölgesinde ise teröristlerin saldırısında bir polis ile yeğeni olduğu belirtilen yanındaki 3 çocuk yaşamını yitirdi.

Ayrıca çatışmalarda 2 terörist öldürüldü. Saldırıların ardından 3 bölgede de teröristlere karşı operasyonlar başlatıldı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, hayatını kaybeden askerlerin ailelerine taziyede bulundu.