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Dünya

Pakistan'da güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 8 kişi öldü

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde teröristlerle çıkan çatışmalarda 5'i güvenlik gücü, 3'ü çocuk 8 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca çatışmalarda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

AA10 Temmuz 2024 Çarşamba 10:33 - Güncelleme:
Pakistan'da güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 8 kişi öldü
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Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR), teröristlerle çıkan çatışmada Kuzey Veziristan'da bir, Güney Veziristan'da ise 3 askerin hayatını kaybettiğini, 12 askerin de yaralandığını duyurdu.

Lakki Marwat bölgesinde ise teröristlerin saldırısında bir polis ile yeğeni olduğu belirtilen yanındaki 3 çocuk yaşamını yitirdi.

Ayrıca çatışmalarda 2 terörist öldürüldü. Saldırıların ardından 3 bölgede de teröristlere karşı operasyonlar başlatıldı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, hayatını kaybeden askerlerin ailelerine taziyede bulundu.

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