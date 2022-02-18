Pakistan'da hükümet, eski Başbakanın yurt dışına gönderilmesini ''hata'' olarak görüyor

AA 18 Şubat 2022 Cuma 23:28 - Güncelleme: 18 Şubat 2022 Cuma 23:28

Yerel basındaki haberlere göre, Pencap eyaletinin Mandi Bahauddin bölgesinde mitingde konuşan Başbakan Han, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N), Pakistan Halk Partisi (PPP) ve diğer muhalefet partilerini ülkenin refahını yağmalamak ve yurt dışında para saklamakla suçladı.

Han, eski Pakistan Başbakanı Şerif'in tedavi amacıyla yurt dışına gönderilmesini "hükümetinin en büyük hatası" olarak nitelendirerek, "Şerif ailesi için bir mesajım var. Kaptan tüm planlarınız için hazır. Sadece yenilgiyle karşılaşmayacaksınız, cezaevine de gideceksiniz." ifadesini kullandı.

Muhalefet partileri ise hükümete karşı güven oylaması için harekete geçeceklerini duyurdu.

Hakkındaki davalar sebebiyle 10 ay cezaevinde yatan Şerif, Kasım 2019'da sağlık sorunları nedeniyle tedavi görmesi için 2 aylığına serbest bırakılmıştı. Yüksek Mahkeme, tedavi için cezaevinden 8 hafta ayrılmasına izin verilen Şerif'in, bu sürenin en fazla 4 haftasını yurt dışında geçirilebileceğine ve bu sürenin doktorların talebiyle uzatılabileceğine hükmetmişti.

Bu kararın ardından Kasım 2019'da tedavi için İngiltere'ye giden eski Başbakan, hala Londra'da bulunuyor. İslamabad Yüksek Mahkemesi 2 Aralık 2020'de yolsuzlukla yargılandığı davalara katılmayan eski Başbakan Şerif'i "adalet kaçağı" ilan etmişti.

- Muhalefetten "güvensizlik oyu" girişimi

PML-N lideri Şahbaz Şerif, başkent İslamabad'da yaptığı açıklamada, zamanı geldiğinde Başbakan Han'a karşı "güvensizlik oyu" kullanmak için ne tür adımlar atacaklarına ilişkin detayları açıklayacağını söyledi.

Muhalefetin, hükümetin ittifak olduğu partilerle anlaşıp güvensizlik oyu için gerekli sayıyı elde etmeyi amaçladığı belirtiliyor. Bu kapsamda muhalefet partilerinin 342 sandalyeli Ulusal Meclis'ten 172 oy toplaması gerekiyor.

Han, 6 Mart 2021'de yapılan güven oylamasında, 178 oy elde etmişti.