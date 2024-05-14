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Dünya

Pakistan'da İHA saldırısı: 4 ölü

Pakistan'da insansız hava aracından ateşlenen füzenin bir eve isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti.

AA14 Mayıs 2024 Salı 17:59 - Güncelleme:
Pakistan'da İHA saldırısı: 4 ölü
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Polis yetkilisi Hidayet Ullah, Pakistan'ın Afganistan'a komşu Güney Veziristan bölgesindeki saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Kimliği belirlenemeyen kişilerce insansız hava aracından füze ateşlendiğini belirten Ullah, saldırıda ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da bulunduğu 4 sivilin öldüğünü ifade etti.

Ullah, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Bölge sakinleri de hayatını kaybedenlerin cansız bedenini bir askeri kampın yakınına taşıyarak saldırıyı protesto etti.

Hükümet yetkililerinden, saldırının sorumlularının kimliğine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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