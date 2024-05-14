Pakistan'da İHA saldırısı: 4 ölü

Polis yetkilisi Hidayet Ullah, Pakistan'ın Afganistan'a komşu Güney Veziristan bölgesindeki saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Kimliği belirlenemeyen kişilerce insansız hava aracından füze ateşlendiğini belirten Ullah, saldırıda ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da bulunduğu 4 sivilin öldüğünü ifade etti.

Ullah, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Bölge sakinleri de hayatını kaybedenlerin cansız bedenini bir askeri kampın yakınına taşıyarak saldırıyı protesto etti.

Hükümet yetkililerinden, saldırının sorumlularının kimliğine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.