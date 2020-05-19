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Dünya

Pakistan'da iki saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'da iki farklı saldırıda 6'sı asker 7 kişi yaşamını yitirdi.

AA19 Mayıs 2020 Salı 10:37 - Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 10:37
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Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Belucistan eyaletinin Maç kenti yakınlarındaki Pir Garib bölgesinde devriye görevini yürüten sınır muhafızları aracının geçişi sırasında teröristlerce yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

Saldırıda askeri aracın sivil şoförüyle 5 askerin hayatını kaybettiği belirtilirken bölgede arama faaliyetleri başlatıldı.

İkinci saldırı ise Belucistan'ın Mand bölgesinde düzenlendi. Burada teröristlerin açtığı ateşe karşılık veren askerlerden biri yaşamını yitirdi.

Kaçan teröristlerin yakalanması için takip başlatılırken ülkede dün de 1 asker teröristlerce düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, 3 asker de yaralanmıştı.

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