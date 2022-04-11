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Dünya

Pakistan'da İmran Han'ın partisinden toplu istifa

Pakistan'da başbakanlık seçimi için toplanan mecliste İmran Han'ın Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nden (PTI) eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, toplu olarak istifa ettiklerini açıkladı.

AA11 Nisan 2022 Pazartesi 14:37 - Güncelleme: 11 Nisan 2022 Pazartesi 14:37
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Yerel basındaki haberlere göre, eski Başbakan Han'dan boşalan koltuk için bugün meclis toplandı.

Oylama başlamadan önce İmran Han'ın PTI'den eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, mecliste yaptığı açıklamada, bugün ulusun önünde kölelik ve kendine saygı olarak iki yol bulunduğunu vurgulayarak, seçimi boykot edip toplu olarak istifa ettiklerini söyledi.

PTI milletvekilleri, Kureyşi'nin açıklamasının ardından meclisten ayrıldı.

Başbakanlık seçimi için başvuran Şah Mahmud Kureyşi'nin meclisten ayrılmasının ardından Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri Şahbaz Şerif, tek aday olarak kaldı.

Mecliste başbakanlık için oylama sürüyor.

- İMRAN HAN HÜKÜMETİ DÜŞMÜŞTÜ

Pakistan'da parlamentoda dün yapılan güvensizlik oylaması sonucu İmran Han hükümeti düşmüştü.

9 Nisan'da yerel saatle 11.30'da başlayan güvensizlik oylaması oturumu, dün 01.00'de sona ermişti.

Mecliste yapılan güvensizlik oylamasında, Başbakan İmran Han'ın hükümeti, 174 "hayır" oyu almıştı.

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