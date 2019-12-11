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Pakistan'da kaçak avlanan Katar kraliyet ailesi üyeleri tutuklandı

Pakistan'da izinsiz avlanan 4'ü kraliyet ailesi üyesi 7 Katarlının tutuklandığı açıklandı.

  • AA
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Belucistan eyaleti Doğal Yaşam Departmanı yetkililerinin Dawn haber sitesine verdiği bilgiye göre, eyaletin Nuşki bölgesinde hubara toy kuşu avlayan 7 Katarlı Pazartesi gözaltına alındı.

Doğal Yaşam Departmanı tarafından yapılan şikayet sonucu tutuklanan Katarlıların 4'ünün kraliyet ailesi üyesi olduğunu belirten polis yetkilisi Abdul Razzak Sasoli, Katarlıların polise yakalanmamak için yerel kıyafet giydiğini söyledi.

Sasoli, 7 Katarlının avlanmak için gerekli olan Dışişleri Bakanlığı iznine sahip olmadıklarının askeri kontrol noktasında yapılan incelemede ortaya çıktığını ifade etti.

- ARAP PRENSLERE 100 BİN DOLAR KARŞILIĞI AV İZNİ VERİLİYOR
 

Pakistan hükümeti, Körfez ülkelerinden prenslere kişi başı 100 bin dolar ödemeleri halinde belirlenen 15 bölgede 10 günlüğüne hubara toy kuşu avlama izni veriyor.

En fazla 100 kuş avlama hakkı bulunan prensler, 10 günden uzun kaldıkları takdirde 100 bin dolar daha ödemek zorunda.

Türü tehlikede olan göçmen kuşların avlanması için Arap prenslerine verilen izin ise ülkede tepkiyle karşılanıyor.

Pakistan daha önce de türü tehlikede olan bazı türlerinin de aralarında bulunduğu 150 şahini Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai emiri Muhammed bin Raşid El Makdum'a hediye etmişti.

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