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Dünya

Pakistan'da kasırga paniği! 25 bin kişi tahliye edildi

Pakistan'ı vurması beklenen Biparjoy Kasırgası öncesi şu ana kadar 25 bin kişi güvenli bölgelere tahliyesi edildi.

IHA13 Haziran 2023 Salı 20:37 - Güncelleme:
Pakistan'da kasırga paniği! 25 bin kişi tahliye edildi
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Pakistan'ı vurması beklenen Biparjoy Kasırgası nedeniyle tahliyeler devam ederken, şu ana kadar 25 bin kişi güvenli bölgelere tahliyesi tamamlandı. Devam eden tahliyeler ile bu sayının 100 bini aşması bekleniyor.

Pakistan Meteoroloji Departman (PMD) tarafından yapılan açıklamada, kasırganın rüzgar hızının saatte 140-150 kilometreye ulaşmasını ve dalga boylarının yaklaşık 10 metreyi bulmasının beklendiği aktarıldı.

Pakistan İklim Bakanı Sherry Rehman yaptığı açıklamada, Biparjoy Kasırgası'nın Pakistan'ın kıyı şeridini vurmasa bile, getirdiği fırtına ve yağışın hasara neden olabileceği konusunda uyararak, "Bu nedenle, özellikle Keti Bandar olmak üzere savunmasız bölgelerde zorunlu tahliyeler başladı, çünkü insan hayatını kurtarmak bizim için en önemli şey" dedi.

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