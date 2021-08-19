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Dünya

Pakistan'da Kerbela şehitlerini anma etkinliklerine bombalı saldırı: 3 ölü, 59 yaralı

Pakistan'ın Pencap eyaletinde Kerbela şehitlerini anma etkinliklerine düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 59 kişi yaralandı.

AA19 Ağustos 2021 Perşembe 14:51 - Güncelleme: 19 Ağustos 2021 Perşembe 14:51
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Pencap'ın Bahavalnagar şehrinde gerçekleşen bombalı saldırının ardından sosyal medyaya düşen görüntülerde, çok sayıda ambulansın ve polisin patlama alanına hareket ettiği, yaralıların yol kenarlarında beklediği yer aldı.

Kerbela şehitlerini anma etkinliklerine düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 59 kişi yaralandı.

Bölgedeki Şii lideri Havar Şevket de patlamayı doğrularken, saldırıya ilişkin bilgi vermedi.

Şehirde yaşayan Şiiler de patlamaya tepki göstererek, suçluların yakalanmasını ve gereken cezanın verilmesini talep etti.

Nüfusu 220 milyonu aşan Pakistan'da 20 milyon civarında Şii'nin yaşadığı tahmin ediliyor.

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