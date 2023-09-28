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Dünya

Pakistan'da ''kırmızı göz'' hastalığı vakaları artıyor

Pakistan'ın Pencap eyaletinde eylülde şu ana kadar bulaşıcı 'kırmızı göz' (konjonktivit) hastalığına yakalananların sayısı 86 bin 133'e yükseldi.

AA28 Eylül 2023 Perşembe 23:33 - Güncelleme:
Pakistan'da ''kırmızı göz'' hastalığı vakaları artıyor
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Dawn gazetesindeki habere göre, ülkenin çeşitli eyaletlerinde bulaşıcı "kırmızı göz" hastalığına yakalananların sayısı giderek artıyor.

Pencap Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, eylülde şimdiye kadar bulaşıcı göz iltihabı hastalığına yakalananların sayısı 86 bin 133 oldu.

Son bir haftada ise Pencap'ta 40 binin üzerinde vaka rapor edildi.

Pencap eyaleti geçici hükümet Başbakanı Muhsin Raza Nakvi, söz konusu hastalık nedeniyle özel ve devlet okullarında eğitime ara verildiğini belirtti.

Öte yandan Hayber Pahtunhva eyaletinde de "kırmızı göz" hastalığına yakalananların sayısı 16 olarak açıklandı.

- Uzmanlardan, halka "önlemlere uymaları" çağrısı

Sağlık uzmanları, "kırmızı göz" hastalığının fabrika, çarşı, pazar ve plazalar gibi ortamlarda ve yoğun nüfuslu şehirlerde hızla yayıldığı uyarısında bulundu.

Uzmanlar, "kırmızı göz" hastalığı vakalarında her yıl artış yaşandığını ancak bu yıl salgının yoğunluğunun fazla olduğunu aktararak, vatandaşlardan önlemlere uymalarını istedi.

"Kırmızı göz" hastalığına yakalananlara, siyah gözlük takmasını tavsiye eden uzmanlar, bu kişilerin yataklarını ve kullandıkları eşyaları ayırmaları gerektiğini vurguladı.

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