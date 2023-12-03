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Dünya

Pakistan'da korku dolu anlar: Yolcu otobüsüne düzenlenen saldırıda 8 kişi öldü

Pakistan'ın Baltistan eyaletinde silahla ateş açılan yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak kamyonla çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi de yaralandı.

İHA3 Aralık 2023 Pazar 00:05 - Güncelleme:
Pakistan'da korku dolu anlar: Yolcu otobüsüne düzenlenen saldırıda 8 kişi öldü
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Pakistan'ın Gilgit-Baltistan eyaletine bağlı Chilas şehrinde yolcu otobüsüne ateş açıldı. Saldırının ardından kontrolden çıkan yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı ve çarpışmanın etkisiyle kamyon alev aldı. Kazada 8 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi yaralandı.

Yetkililer, "korkakça gerçekleştirilen eylemde" 2 Pakistan askerinin hayatını kaybettiğini ve Özel Koruma Birimi'nden bir personelin de yaralandığını açıkladı.

Diamer Emniyet Müdürü Sardar Shehryar, olay yerine ulaşan polislerin ölü ve yaralıları hastaneye naklettiğini belirtirken, yanan kamyonun şoförünün de yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Gilgit-Baltistan İçişleri Bakanı Shams Lone ise otobüse yapılan saldırıyı "terör saldırısı" olarak nitelendirirken, saldırganların adalete teslim edileceği sözünü verdi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, Tehreek-e-Taliban Pakistan'ın (TTP), geçtiğimiz yıl Pakistan hükümeti ile yapılan ateşkesin sona ermesinin ardından özellikle Hayber Pakhtunkhwa ve Belucistan'da terör faaliyetlerini artırdığı biliniyor.

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