İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ağustos 2022 Pazar / 17 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9331
  • EURO
    18,4099
  • ALTIN
    1039.38
  • BIST100
    2864.25
Dünya

Pakistan'da korkunç kaza: 13 ölü, 5 yaralı

Pakistan'ın Pencap eyaletinde bir kamyonun yolcu otobüsünün üzerine devrildiği kazada, 13 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

IHA14 Ağustos 2022 Pazar 01:26 - Güncelleme:
ABONE OL

Pakistan'ın Pencap eyaletindeki Rahim Yar Khan kentinde Feroza Merkez Yolu üzerinde bir kamyon, seyir halinde giden yolcu otobüsünün üzerine devrildi. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekiplerinin sevk edilmesi üzerine yetkililer, kazada 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, yetkililer bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmaların aksadığını söyledi.

Öte yandan Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bugün sel nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer Belucistan eyaletinin Ketta şehrinde şiddetli yağışların devam edeceğini bildirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.