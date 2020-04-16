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Dünya

Pakistan'da koronavirüs vaka sayısı 6 bini aştı

Pakistan'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı son 24 saatte 520 kişi artarak 6 bin 505 oldu.

AA16 Nisan 2020 Perşembe 12:37 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 12:37
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Sağlık Bakanlığının salgına ilişkin verileri paylaştığı internet sitesindeki açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 17 kişi hayatını kaybetti.

Buna göre ülkede toplam ölü sayısı 124'e, vaka sayısı ise 520 kişi artarak 6 bin 505"e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 5 bin 540 test yapılırken, toplam test sayısı ise 78 bin 979 olarak açıklandı.

Pakistan'ın en kalabalık eyaleti Pencap, 3 bin 217 kişi ile ülkede en çok vakanın görüldüğü eyalet olurken, Pakistan kontrolündeki Keşmir'de de 46 vakaya rastlandı.

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