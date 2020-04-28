İSTANBUL 20°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9975
  • EURO
    7,5971
  • ALTIN
    384.243
  • BIST100
    101402
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Pakistan'da koronavirüs vaka sayısı 14 bini aştı
Dünya

Pakistan'da koronavirüs vaka sayısı 14 bini aştı

Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 301'e ulaşırken, vaka sayısı son 24 saatte 751 artarak 14 bin 79 oldu.

AA28 Nisan 2020 Salı 12:19 - Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 12:19
ABONE OL

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 salgınına ilişkin verilerine göre, ülkede son 24 saate 20 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 301'e yükseldi.

Son 24 saatte 6 bin 417 testin yapıldığı Pakistan'da 751 kişide virüs görülürken, toplam vaka sayısı 14 bin 79, toplam test sayısı ise 157 bin 223 olarak açıklandı.

Pakistan'da ilk vakanın görüldüğü 26 Şubat'tan bu yana 3 bin 233 kişi ise iyileşti.

Ülkedeki vakaların 5 bin 640'ı en kalabalık eyalet Pencap'ta görülürken, 65 kişiyle en az vaka Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'de kaydedildi.

- SİNDH EYALET VALİSİ DE VİRÜSE YAKALANDI

Pakistan'ın en büyük kenti ve ticari başkenti Karaçi'nin bulunduğu Sindh eyaletinde 4 bin 956 kişide virüs görülürken Eyalet Valisi İmran İsmail'in de virüse yakalandığı açıklandı.

İstanbul'da şaşkınlık yaratan esrarengiz ışıklar

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.