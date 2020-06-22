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Dünya

Pakistan'da koronavirüs vaka sayısı 180 bini aştı

Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 471 artarak 181 bin 88'e yükseldi.

AA22 Haziran 2020 Pazartesi 10:07 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 10:09
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Pakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 89 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 590'a çıktı.

Son 24 saatte 30 bin 520 testin yapıldığı ülkede, 4 bin 471 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 181 bin 88, toplam test sayısı ise 1 milyon 102 bin 162 oldu.

En fazla vaka, 69 bin 628 kişiyle Pakistan'ın ikinci en kalabalık eyaleti Sindh'de kaydedildi. Uzun süre en fazla vakanın görüldüğü Pencap'ta son 10 günde virüse rastlananların sayısı 1031'den 861'e düştü.

En az vaka ise 845 kişiyle Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'de kayda geçti.

Virüs görüldükten sonra iyileşenlerin toplam sayısı ise 71 bin 458 olarak açıklandı.

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