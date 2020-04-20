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Dünya

Pakistan'da koronavirüs vaka sayısı 8 bini aştı

Pakistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı son 24 saatte 425 kişi artarak 8 bin 418 oldu.

AA20 Nisan 2020 Pazartesi 11:44 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 11:45
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Sağlık Bakanlığının Kovid-19 salgınına ilişkin verileri paylaştığı internet sitesindeki açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 17 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, ülkede ölü sayısı 176'ya yükseldi.

Vaka sayısı 425 kişi artarak 8 bin 418'e ulaştı. Pakistan'daki hastanelerden 1970 koronavirüs hastası da taburcu edildi.

Ülkede son 24 saatte 4 bin 873 test yapılırken, toplam test sayısı 104 bin 302 olarak açıklandı.

Pakistan'ın 110 milyonu aşkın nüfusuyla en kalabalık eyaleti Pencap, 3 bin 721 kişiyle en yüksek Kovid-19 vakasının görüldüğü eyalet olmayı sürdürüyor.

Pakistan kontrolündeki Keşmir ise 49 vakayla en az virüs görülen bölge oldu.

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