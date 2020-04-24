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Dünya

Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 11 bin 155'e yükseldi

Pakistan'da son 24 saatte 642 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 11 bin 155'e ulaştı.

AA24 Nisan 2020 Cuma 13:07 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 13:07
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Sağlık Bakanlığının Kovid-19 salgınına ilişkin paylaştığı verilere göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte ölen 13 kişiyle 237'ye yükseldi.

Ülkede son 24 saatte yapılan 6 bin 839 test sonucunda 642 kişide virüs görüldüğü belirtilirken, toplam vaka sayısı 11 bin 155, toplam test sayısı ise 131 bin 365 oldu.

Pakistan'da virüsün ilk kez görüldüğü 26 Şubat'tan bu yana 2 bin 527 kişi ise virüsle mücadelesini kazanarak iyileşti.

Ülkedeki vakaların 4 bin 767'si en kalabalık eyalet Pencap'ta görülürken, 55 kişiyle en az vaka Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'de kaydedildi.

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