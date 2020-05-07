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Dünya

Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 24 bini geçti

Pakistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı son 24 saatte 1523 kişi artarak 24 bin 73 oldu.

AA07 Mayıs 2020 Perşembe 14:53 - Güncelleme: 07 Mayıs 2020 Perşembe 14:55
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Ülkede yaklaşık 1 aydır iş yerlerinin kapatılması kararı bulunmasına rağmen büyük kentlerde ise hareketlilik ramazanın gelmesiyle yeniden görülmeye başladı. Halkın dükkanlarını açması ve alışverişe çıkmasıyla başkent İslamabad'ın komşusu Ravalpindi'de ticaretin kalbinin attığı Raja Bazaar'da salgın öncesi görüntüler ortaya çıktı. Birçok vatandaşın maske taktığı görülürken, açılmayan dükkanların önünde ise işporta tezgahları kuruldu.

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