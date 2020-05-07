Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 24 bini geçti

AA 07 Mayıs 2020 Perşembe 14:53 - Güncelleme: 07 Mayıs 2020 Perşembe 14:55

Ülkede yaklaşık 1 aydır iş yerlerinin kapatılması kararı bulunmasına rağmen büyük kentlerde ise hareketlilik ramazanın gelmesiyle yeniden görülmeye başladı. Halkın dükkanlarını açması ve alışverişe çıkmasıyla başkent İslamabad'ın komşusu Ravalpindi'de ticaretin kalbinin attığı Raja Bazaar'da salgın öncesi görüntüler ortaya çıktı. Birçok vatandaşın maske taktığı görülürken, açılmayan dükkanların önünde ise işporta tezgahları kuruldu.