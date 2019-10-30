Ratodero’daki salgının nisan ayında doğrulanmasından bu yana virüsle ilgili yapılan testlerde yaklaşık 200 yetişkinde de sonuçlar pozitif çıktı. Ancak 200 bin kişinin yaşadığı şehirde nüfusun 50 binden azı testten geçirildiği için sağlık yetkilileri gerçek sayının çok daha yüksek olmasından korkuyor. Salgından ilk başlarda, merkezi küçük şehirde muayene başı 16 rupiyle (yaklaşık 60 kuruş) en ucuz hizmetlerden birini veren çocuk hekimi Dr. Muzaffer Gangro sorumlu tutulmuştu. Hastalardan gelen ve Gangro’yu çoğunlukla aynı şırıngaları kendi çocuklarında kullanmakla suçlayan şikayetlerin ardından gözaltına alınan doktor, görevi ihmal ve taksirle adam öldürmekle suçlandı. Altı çocuğu Dr. Gangro tarafından tedavi edilen İmtiyaz Celbani, yaptığı açıklamada, doktorun 6 yaşındaki oğlu için çöpten arayıp bulduğu eski bir iğneyi kullandığını ve çocuğa daha sonra HIV tanısı konduğunu anlattı. Baba Celbani buna itiraz edince, doktor onun yeni bir iğne alamayacak kadar fakir olduğunu söyledi. Virüsle ilgili yapılan testlerde Celbani’nin 4 çocuğu için sonuçlar pozitif çıkarken, en küçük iki çocuksa yaşamını yitirdi. Üç çocuğu Dr. Gangro’nun muayenesinin ardından hastalık kapan başka bir ebeveyn Reuters’a, çocuk hekiminin “aynı damlayı, iğneyi değiştirmeden 50 çocuğa uyguladığını” söyledi. Suçlamaları reddeden Gangro, masum olduğu hususunda ısrar ediyor.