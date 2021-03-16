Pakistan'da maden ocağından patlama: 7 ölü

Yetkililer, eyaletin Harnai bölgesinde kömür madeninde biriken metan gazı nedeniyle patlama meydana gediğini belirtti.
Patlamada 7 madenci yaşamını yitirdi.
Belucistan'ın Marvar şehrinde 12 Mart'ta da metan gazı patlaması sonucu 6 madenci ölmüştü.
Belucistan Kömür Madeni Çalışanları Federasyonu Başkanı Sultan Muhammed Lala, geçen yıl eyalet genelinde meydana gelen 72 farklı maden kazasında 102 madencinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Lala, hükümetin ve maden ocağı sahiplerinin, işçiler için güvenli çalışma koşulları sağlayamadığını kaydetti.