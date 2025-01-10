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Dünya

Pakistan'da madende patlama: 12 işçi mahsur kaldı

Pakistan'ın Ketta şehrinde bir kömür madeninde metan gazının neden olduğu patlamada meydana geldi. Yaşanan çökme sonucunda ise en az 12 işçinin mahsur kaldığı bildirildi.

AA10 Ocak 2025 Cuma 11:37 - Güncelleme:
Pakistan'da madende patlama: 12 işçi mahsur kaldı
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Pakistan basınına göre, Belucistan eyaletinin başkenti Ketta şehrinin 40 kilometre güneydoğusundaki Sanjdi kömür maden sahasındaki bir madende dün akşam metan gazı patlaması sonucu çökme yaşandı.

Olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edilirken, en az 12 işçi madende mahsur kaldı.

Yetkililer, kazanın nedeninin araştırıldığını ve güvenlik protokollerinin ihlal edildiğinin tespiti halinde sorumlular hakkında yasal işlem başlatılacağını belirtti.

Pakistan'da yasal prosedürlere uyulmamasından kaynaklı sık sık maden kazaları meydana geliyor.

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