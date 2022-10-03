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Dünya

Pakistan'da mahkemeden İmran Han kararı!

Pakistan'da mahkeme, eski Başbakan İmran Han'ın mahkemeye hakaretten yargılandığı davayı düşürdü.

AA3 Ekim 2022 Pazartesi 14:12 - Güncelleme:
Pakistan'da mahkemeden İmran Han kararı!
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Ulusal basındaki haberlere göre, İslamabad Yüksek Mahkemesinde İmran Han'ın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Mahkeme heyeti, Han'ın yazılı özrünü kabul etti ve eski Başbakan'ın mahkemeye hakaretten yargılandığı davayı düşürdü.

Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisi lideri Han, mahkeme çıkışı yaptığı açıklamada, karardan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Ağustosun 20'sinde bir mitingde yaptığı açıklama sonrası mahkemeye hakaretten Han hakkında dava açılmıştı. Han, polis yetkililerini ve bir kadın yargıcı tehdit etmekle suçlanmıştı.

Hükümet tarafından Han'a karşı açılan davada bir başka mahkeme, 1 Ekim'de terör suçlamalarıyla ilgili Han hakkında tutuklama kararı vermişti. Han'ın kefalet başvurusunun kabul edilmesi üzerine karar uygulanmamıştı. Han'ın bu davadaki duruşmasının 7 Ekim'de görülmesi bekleniyor.

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