Pakistan'da mahkemeden İmran Han'ın gözaltına alınmasını engelleyici karar

Ulusal basındaki haberlere göre, Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisi lideri Han, koruyucu kefalet için mahkemeye başvurdu.

İslamabad Yüksek Mahkemesi, 3 gün süreyle Han'a koruyucu kefalet verdi. Bu, polisin Han'a karşı 25 Ağustos'a kadar gözaltı uygulayamayacağı anlamına geliyor.

Mahkeme ayrıca Han hakkında Terörle Mücadele Yasası kapsamında işlem yapıldığını ve bu sebeple PTI liderinden Terörle Mücadele Mahkemesi'ne başvurmasını istedi.

Han'ın gözaltına alınacağına dair iddiaların ardından PTI liderinin evinin çevresinde hareketlilik arttı. Eski Başbakan'ın evinin çevresinde çok sayıda destekçisi olası gözaltı ihtimaline karşı bekleyişini sürdürüyor.

- HÜKÜMETE UYARI



PTI siyasetçilerinden eski bakan Ali Amin Gandapur, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Han'ın gözaltına alınması halinde İslamabad'da kontrolü ele alacakları konusunda hükümete uyarıda bulundu.

Gandapur ayrıca polise bu siyasi savaşın bir parçası olmaması çağrısı yaptı.

Öte yandan, bazı basın organlarında, koalisyon hükümetinde Han'ın gözaltına alınması konusunda fikir birliği olmadığı belirtiliyor.

İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, dün yaptığı açıklamada, Han'ın gözaltına alınması konusunu düşündüklerini söylemişti.

- HAN HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILMIŞTI



Pakistan'da parlamentoda, 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Han hakkında dün, "polis ve yargıcı tehdit ettiği" gerekçesiyle Terörle Mücadele Yasası kapsamında emniyet işlemi başlatılmıştı.