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Pakistan'da medresede patlama: 25 ölü

Pakistan'da bir medresenin kapısına bırakılan bombanın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 25 kişi öldü, 35 kişi de yaralandı.

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Güvenlik güçlerinin yerel medyayla paylaştığı bilgilere göre, Hayber Pahtunhva eyaletinde Hangu kentinin Aşağı Orakzai bölgesindeki medresenin kapısına bırakılan bombanın infilak etmesi sonucu ilk belirlemelere göre 25 kişi hayatını kaybetti.

35 kişinin de yaralandığını belirten güvenlik güçleri, yaralıların Kohat başta olmak üzere çevre illerdeki hastanelere kaldırıldığını açıkladı.

Bölge güvenlik güçleri tarafından güvenlik kordonu altına alındı.

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