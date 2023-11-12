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Dünya

Pakistan'da militanlar polisle çatıştı: 3 ölü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde militanların saldırısında 3 polis hayatını kaybetti, 5 polis yaralandı.

AA12 Kasım 2023 Pazar 20:43 - Güncelleme:
Pakistan'da militanlar polisle çatıştı: 3 ölü
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Dawn gazetesindeki habere göre, Hayber Pahtunhva eyaletinin Tank bölgesinde militanlar, emniyet mensuplarına silahlı saldırı düzenledi.

Militanların saldırısında 3 polis yaşamını yitirdi, 5 polis de yaralandı.

Yetkililer, militanların yakalanması için operasyon başlatıldığını açıkladı.

Öte yandan saldırıyı üstlenen olmadı.

Ülkede bu yıl özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde terör saldırıları arttı.

İslamabad, saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunurken, Afganistan bu iddiaları reddediyor.

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