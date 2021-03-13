Pakistan'da muhalefetten hükümete tepki

AA 13 Mart 2021 Cumartesi 18:36 - Güncelleme: 13 Mart 2021 Cumartesi 18:36

Pakistan'da muhalefet partileri, dün gerçekleştirilen senato başkanlığı seçiminde bazı oyların geçersiz sayılmasını kabul etmeyerek, hükümete tepki gösterdi.

Eski Pakistan Başbakanı Benazir Butto'nun oğlu ve muhalefetteki Pakistan Halk Partisi (PPP) lideri Bilawal Butto Zerdari, başkent İslamabad'da yaptığı açıklamada, senato başkanlığı seçimini kendilerinin kazandığını ifade etti.

Zerdari, geçersiz sayılan 7 oyun uygun ve anayasal olduğunu dile getirerek, 7 Pakistanlı senatörün "kasıtlı olarak haklarından mahrum edildiğini" söyledi.

Muhalefetteki Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'dan (PML-N) bazı milletvekillerinin oylama sırasında bulunmadığına ve sonucun bu sebeple farklı çıktığına yönelik iddialara da cevap veren Zerdari, herkesin sadakatini gösterdiğini ifade etti.

Zerdari, bu seçimin gözlerinin önünde "çalındığını" belirterek, PML-N Genel Başkan Yardımcısı ve eski başbakanlardan Navaz Şerif'in kızı Meryem Navaz, 11 muhalefet partisinden oluşan Pakistan Demokratik Hareketi (PDM) ile İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) lideri Mevlana Fazlur Rehman ve başka muhalefet liderleriyle görüştüğünü ve seçimi tersine çevirmek için mahkemeye gitmeye karar verdiklerini açıkladı.

"Seçimi Gilani kazandı"

PML-N Genel Başkan Yardımcısı Navaz da muhalefetin ortak adayı Yusuf Rıza Gilani'nin senato başkanlığı seçimini kazandığını ve bu sebeple tebrik edilmesi gerektiğini dile getirdi.

PDM ve JUI-F lideri Rehman ise mevcut hükümetten herhangi iyi bir şeyin beklenemeyeceğini belirterek, halkın sorunlarını çözmenin "hükümetin devrilmesinde" yattığını söyledi.

Senato başkanlığı seçimini Muhammed Sadık Sanjrani kazanmıştı

Dün gerçekleştirilen senato başkanlığı seçimini, iktidardaki Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nin (PTI) adayı Muhammed Sadık Sanjrani kazanmıştı.

Seçimi yöneten Senatör Seyid Muzaffer Hüseyin Şah, PTI'nın adayı Sanjrani'nin 48 oy, PDM ittifakının adayı eski Başbakan Yusuf Rıza Gilani'nin ise 42 oy aldığını açıklamıştı.

Şah, 8 oyun ise yanlış mühürleme nedeniyle geçersiz sayıldığını söylemişti. Söz konusu 8 oydan 7'si Gilani'nin lehineydi. Geçersiz oylardan biri hem Gilani hem de Sanjrani'ye verilmişti.

Hükümetten Sanjrani'ye tebrik

Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Şibli Faraz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "karanlık güçlerin" yenilgiye uğratılması sebebiyle Pakistan halkını tebrik etmek istediğini belirterek, PDM'nin siyasi cenazesinin zamanının geldiğini ifade etti.

PTI'den Senatör Faysal Cavid Han ise PDM'nin kendisine oy verenler tarafından reddedildiğini kaydetti.

Aralarında Başbakan İmran Han'ın da bulunduğu çok sayıda siyasetçi, senato başkanlığını kazanan Sanjrani'yi ve senato başkan yardımcılığını kazanan Mirza Muhammed Afridi'yi tebrik etti.