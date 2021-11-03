Pakistan'da muhalefetten hükümete ''yardım paketi'' tepkisi

AA 3 Kasım 2021 Çarşamba 21:32 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 21:33

Yerel basındaki haberlere göre, muhalefetteki Pakistan Halk Partisi'nin (PPP) lideri Bilavel Butto Zerdari, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yardım paketinin 200 milyon kişi için çok az olduğunu belirtti.

Zerdari, Han'ın açıkladığı yardım paketini "şaka" olarak nitelendirerek, son 3 yılda sıvı yağın yüzde 108, unun yüzde 50 ve doğal gazın yüzde 300 zamlandığını, buna rağmen yardım paketi kapsamında 6 ay sürecek yüzde 30 indirimin çok az olduğunu aktardı.

Muhalefetteki Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'ın (PML-N) lideri Şahbaz Şerif ise Başbakan Han'ın konuşmasını, "beceriksizlik, acizlik ve yönetimin felce uğramasının" kabulü olarak nitelendirdi.

Han'ı "her şey üzerindeki kontrolünü kaybeden birine" benzeten Şerif, iktidarın bir kusur haline dönüştüğünü kaydetti.

- Pakistan'ın Avrupalı ülkelerle karşılaştırılmasına eleştiri

PML-N'den eski Sindh Valisi Muhammed Zübeyr ise Han'ın "hükümetin fiyat artışlarını kontrol edememe konusundaki başarısızlığını kabul ettiğini" savundu.

Cemaat-i İslami Partisi lideri Siracül Hak da Han'ın ülkedeki enflasyonu ABD ve Avrupalı ülkelerle karşılaştırmasına tepki göstererek, bu ülkelerin halklarına sunduğu imkanların, Pakistan halkına sunulan imkanlarla eşit olmadığını ve ülkedeki enflasyon ve işsizliğin bölgeye göre yüksek olduğunu kaydetti.

- 708 milyon dolarlık yardım paketi

Başbakan Han, artan enflasyondan etkilenen 20 milyon aile için 120 milyar Pakistan rupisi (708 milyon dolar) değerinde yardım paketi açıklamış, bu paket kapsamındaki vatandaşların sıvı yağ, un ve bakliyatlara yüzde 30 indirimle erişebileceğini ifade etmişti.

Uzmanlar, ülkede 2021 başlarında yüzde 5,7 olan enflasyonun ekimde yüzde 9 civarına yükseldiğini belirtiyor.