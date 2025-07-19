İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Temmuz 2025 Cumartesi / 24 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,4343
  • EURO
    47,1614
  • ALTIN
    4350.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Pakistan'da muson bilançosu artıyor: 96'sı çocuk 202 can kaybı
Dünya

Pakistan'da muson bilançosu artıyor: 96'sı çocuk 202 can kaybı

Pakistan'da haziran ayının sonlarında başlayan muson yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 96'sı çocuk olmak üzere 202'ye yükseldi.

IHA19 Temmuz 2025 Cumartesi 20:10 - Güncelleme:
Pakistan'da muson bilançosu artıyor: 96'sı çocuk 202 can kaybı
ABONE OL

Pakistan'da haziran ayının sonlarında başlayan muson yağışlarının yol açtığı afetler nedeniyle bilanço ağırlaşıyor. Şiddetli yağışların yol açtığı sel, toprak kayması ve ev çökmesi gibi olaylar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 96'sı çocuk olmak üzere 202'ye yükselirken, 600'den fazla kişi de yaralandı. Ülke genelinde yaklaşık 700 ev zarar gördü.

Can kayıpları, Pencap eyaletinde 123, Hayber-Pakhtunkhwa eyaletinde 40, Sindh eyaletinde 21, Belucistan eyaletinde 16 ve Azad Keşmir eyaleti ile başkent İslamabad'da birer kişi olarak kayda geçti.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı'ndan (NDMA) yapılan açıklamada, etkilenen bölgelere yerel yönetimler tarafından erzak, battaniye ve çadır dağıtıldığı aktarılırken, bugün ve yarın için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta 2 kadına önce laf attılar sonra darp ettiler: Yardıma çevredekiler koştu! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.