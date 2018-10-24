Pakistan'da öğrencilere ateş açıldı: 4 yaralı

Polis yetkilileri, Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta'daki özel okulun dış kapısında bekleyen öğrencilere motosikletli bir saldırgan tarafından ateş açıldığını bildirdi.

Saldırıda yaşları 9-12 arasında değişen 4 çocuk yaralandığı, hastaneye kaldırılan çocukların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün 2017'de yayımladığı araştırmaya göre, Pakistan'da Taliban gibi terör örgütleri, başta kız okulları olmak üzere eğitim kurumları, öğrenciler ve öğretmenlere saldırılar düzenliyor.

Araştırmaya göre son 10 yılda ülkede 876 okula saldırı düzenlenirken bu saldırılarda 392 kişi hayatını kaybetti.