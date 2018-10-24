Son Dakika Haberleri 24

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Pakistan'da öğrencilere ateş açıldı: 4 yaralı

Pakistan'daki bir özel okulun dışında bekleyen öğrencilerin üzerine açılan ateş sonucu 4 öğrenci yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Polis yetkilileri, Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta'daki özel okulun dış kapısında bekleyen öğrencilere motosikletli bir saldırgan tarafından ateş açıldığını bildirdi.

Saldırıda yaşları 9-12 arasında değişen 4 çocuk yaralandığı, hastaneye kaldırılan çocukların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün 2017'de yayımladığı araştırmaya göre, Pakistan'da Taliban gibi terör örgütleri, başta kız okulları olmak üzere eğitim kurumları, öğrenciler ve öğretmenlere saldırılar düzenliyor.

Araştırmaya göre son 10 yılda ülkede 876 okula saldırı düzenlenirken bu saldırılarda 392 kişi hayatını kaybetti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Mardin´i ziyaret edenlerin sayısı 3 milyona ulaştı

Mardin´i ziyaret edenlerin sayısı 3 milyona ulaştı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Saç dökülmesine iyi gelen besinler

Saç dökülmesine iyi gelen besinler

LGS Lise Giriş Sınavı 2019 örnek soruları

LGS Lise Giriş Sınavı 2019 örnek soruları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA