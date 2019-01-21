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Pakistan'da otobüs ve petrol tankeri çarpıştı: 17 ölü

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde bir yolcu otobüsü ve petrol tankerinin çarpışmasının ardından otobüsün alev alması nedeniyle 17 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.

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Pakistan'ın Belucistan eyaletinin Hub bölgesinde, bir yolcu otobüsü ile petrol tankerinin çarpışması faciaya neden oldu. Kaza nedeniyle yolcu otobüsünün alev almasıyla 17 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, otobüste en az 35 yolcunun bulunduğu belirtildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

''Bu coğrafyada varız ve var olmaya devam edeceğiz''

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