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Dünya

Pakistan'da oylama öncesi güvenlik artırıldı

Pakistan'da Başbakan İmran Han'a karşı bugün başlaması planlanan 'güvensizlik oylaması' oturumu öncesi başkent İslamabad'da güvenlik önlemleri artırıldı.

AA28 Mart 2022 Pazartesi 12:05 - Güncelleme: 28 Mart 2022 Pazartesi 12:05
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İslamabad'da parlamento binası, bakanlıklar ve diplomatik temsilciliklerin bulunduğu kırmızı bölgeye giriş ve çıkışlar konteynerlerle kapatıldı.

Güvenlik güçleri, parlamento binasına giden yollar üzerinde önlem alırken meclisin önünde de çok sayıda polis hazır bulunuyor.

Başbakan Han'a karşı "güvensizlik oylaması" oturumunun bugün başlaması planlanıyor. Oylamanın 3 veya 7 günde sonuçlanması bekleniyor.

Muhalefet partileri, 8 Mart'ta Başbakan Han'a karşı "güvensizlik oylaması" önergesini Ulusal Meclis Başkanlığına sunmuştu.

- İTTİFAK KURULAN PARTİLERİN DESTEĞİ KUŞKULU

Başbakan Han'ın görevden alınması için muhalefetin 172 oya ihtiyacı bulunuyor. Mevcut durumda iktidardaki Pakistan Adalet Hareketi Partisinin (PTI) ittifak kurduğu partilerle oy sayısı 178, muhalefetin ise 162 olarak görünüyor. Ancak PTI'nın ittifak kurduğu partilerin hükümete destekleri kuşkulu görünüyor. Ayrıca muhalefetin yanında oy kullanacaklarını açıklayan en az 13 PTI milletvekili de bir başka soru işareti olarak hükümetin karşısına çıkıyor.

Muhalefet partileri, PTI'dan gelen milletvekilleriyle hükümeti düşüreceğine inanıyor.

Hükümet ise muhalefetin büyük bir yenilgiyle karşılaşacağını belirtiyor.

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