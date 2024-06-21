Pakistan'da patlama: 5 asker öldü

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kurram bölgesinde askerleri taşıyan aracı hedef alan el yapımı bombanın patladığı belirtildi.
Patlama sonucu ilk belirlemelere göre 5 askerin yaşamını yitirdiği bildirilen açıklamada, "Bölgedeki teröristlerin ortadan kaldırılması ve temizlenmesi için çalışmalar sürüyor." ifadeleri kullanıldı.
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
Eyaletin Lakki Marvat bölgesinde de 9 Haziran'da yol kenarına yerleştirilen bir bombanın patlaması sonucu 7 asker yaşamını yitirmişti.
- PAKİSTAN'DA TERÖR SALDIRILARI
Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde sıklıkla terör saldırıları yaşanıyor.
İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini belirtirken Afganistan ise iddiaları reddediyor.