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Dünya

Pakistan'da patlama: 5 asker öldü

Pakistan'ın kuzeybatısında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 5 asker hayatını kaybetti.

AA21 Haziran 2024 Cuma 20:16 - Güncelleme:
Pakistan'da patlama: 5 asker öldü
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Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kurram bölgesinde askerleri taşıyan aracı hedef alan el yapımı bombanın patladığı belirtildi.

Patlama sonucu ilk belirlemelere göre 5 askerin yaşamını yitirdiği bildirilen açıklamada, "Bölgedeki teröristlerin ortadan kaldırılması ve temizlenmesi için çalışmalar sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Eyaletin Lakki Marvat bölgesinde de 9 Haziran'da yol kenarına yerleştirilen bir bombanın patlaması sonucu 7 asker yaşamını yitirmişti.

- PAKİSTAN'DA TERÖR SALDIRILARI

Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde sıklıkla terör saldırıları yaşanıyor.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini belirtirken Afganistan ise iddiaları reddediyor.

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