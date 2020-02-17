DHA 17 Şubat 2020 Pazartesi16:11 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 16:11

Pakistan televizyon kanalı Geo TV patlamanın Belucistan eyaletinde yer alan Quetta şehrinde meydana geldiğini duyurdu. Shahra-e-Iqbal yolu üzerinde bulunan ‘Basın Birliği’ binası yakınında meydana patlamada 2’si polis 5 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Yaralıların yakındaki bir hastaneye kaldırıldığı ve yaralılardan 5’nin durumunun kritik olduğu belirtildi.

Polis yaptığı açıklamada, patlama nedeniyle civardaki bina ve araçların da zarar gördüğünü belitti. Öte yandan güvenlik güçleri olayı incelemek için bölgeyi kapattı.