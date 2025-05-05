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Dünya

Pakistan'da petrol tankeri patlaması: Ölü sayısı 19'a çıktı

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde sızıntı yapan yakıt tankerinin patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a yükseldiği bildirildi.

AA5 Mayıs 2025 Pazartesi 11:07 - Güncelleme:
Pakistan'da petrol tankeri patlaması: Ölü sayısı 19'a çıktı
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Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistanlı yetkililer, Belucistan'ın Naushki bölgesinde 29 Nisan'da yakıt tankerinde meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

ÖLÜ SAYISI 19'A YÜKSELDİ

Yetkililer, patlamada ölenlerin sayısının 19'a yükseldiğini, Karaçi'deki hastaneye kaldırılan yaralıların çoğunun vücudunda yüzde 70-80 oranında yanık bulunduğunu belirtti.

Naushki'de sızıntı yapan yakıt tankerinde 29 Nisan'da patlama meydana gelmiş, yangında ilk belirlemelere göre 2 kişi ölmüş, 56 kişi yaralanmıştı.

Bazı yaralılar, tedavilerinin daha iyi yapılabilmesi için hava yoluyla Karaçi'ye nakledilmişti.

  • yakıt tanker patlaması
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  • pakistan

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