Pakistan'da polis karakoluna düzenlenen bombalı saldırı sonucu 10 kişi yaralandı

Ülkenin batısındaki Belucistan eyaletinin Loralai kentindeki saldırı, polis adayları için yapılan sınav devam ederken gerçekleşti.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 8'i polis, 2'si sivil 10 kişinin yaralandığı açıklandı.

Bölge polis kordonu altına alınırken yaralılar civardaki hastanelere kaldırıldı.

Aynı bölgede 1 Ocak'ta da bir saldırı yaşanmış, sınır koruma birliğinin lojmanları ve eğitim merkezinin bulunduğu komplekse girmeye çalışan teröristlerden biri üzerindeki bombayı patlatmıştı.

Patlamada 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmiş, başlatılan operasyonda da 4 terörist ölü ele geçirilmişti.