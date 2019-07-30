28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,556
  • 6,1991
  • 254.932
  • 102686
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Pakistan'da polise düzenlenen bombalı saldırıda 4 ölü, 20 yaralı

Pakistan'ın Kuetta kentinde bir karakola yapılan bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, ülkenin batısındaki Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta'daki Baça Han karakolunun önüne park edilen motora yerleştirilmiş el yapımı bombanın patlatılması sonucu meydana geldi.
 
Belucistan Emniyet Müdürü Muhsin Hasan Butt'un medyaya yaptığı açıklamaya göre, patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 20 kişi ise yaralandı. 
 
Saldırının hedefinin polis olduğunu belirten Butt, patlamanın ardından çevredeki park halindeki araçlarda ve binalarda hasar meydana geldiğini ifade etti. 
 
Butt, karakolun kentin en kalabalık noktalarından birinde yer aldığını vurgulayarak, saldırganları yakalamak için operasyon başlatıldığını ve karakol bölgesinin güvenlik çemberine alındığını kaydetti.

İstanbul Havalimanı´nda nesli tükenmekte olan Pangolin´e ait 1 ton 217 kilogram pul ele geçirildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

AYM'den 'barış bildirisi' ile ilgili hak ihlali açıklaması

AYM'den 'barış bildirisi' ile ilgili hak ihlali açıklaması

Milli Güvenlik Kurulu toplandı

Milli Güvenlik Kurulu toplandı

Hüdayi Vakfı, hayırseverlerin kurbanlarını 40 ülkeye ulaştıracak

Hüdayi Vakfı, hayırseverlerin kurbanlarını 40 ülkeye ulaştıracak

İngiltere’de 'Türk arı' alarmı: Yakalanıp öldürülecek

İngiltere’de 'Türk arı' alarmı: Yakalanıp öldürülecek

İran'dan Trump'a Bolton yanıtı: Savaşa susamışlığını reddet

İran'dan Trump'a Bolton yanıtı: Savaşa susamışlığını reddet

TCG Bayraktar, Barselona'dan ayrıldı

TCG Bayraktar, Barselona'dan ayrıldı

İngiltere Türk arısının peşinde

İngiltere Türk arısının peşinde

HDP ve DP'li belediyelerde 52 kişi işten çıkarıldı

HDP ve DP'li belediyelerde 52 kişi işten çıkarıldı
 

POPÜLER HABERLER

ABD-Meksika sınırında 10 yıllık hayal gerçek oldu! Çocuklar böyle eğlendi

ABD-Meksika sınırında 10 yıllık hayal gerçek oldu! Çocuklar böyle eğlendi

'Türkiye'nin Maldivleri' gün batımında da görenleri büyülüyor...

'Türkiye'nin Maldivleri' gün batımında da görenleri büyülüyor...

İşsize 2030 TL

İşsize 2030 TL

Sadece ağaçları kullanarak ormanın ortasında bakın ne yaptı?

Sadece ağaçları kullanarak ormanın ortasında bakın ne yaptı?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA