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Dünya

Pakistan'da rekor sıcaklık: 46 dereceyi aştı

Pakistan'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları günlük hayatı olumsuz etkiledi.

AA27 Nisan 2022 Çarşamba 13:21 - Güncelleme:
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Ulusal basındaki haberlere göre, hava sıcaklıkları ülkenin birçok bölgesinde 6 ila 8 derece arttı.

Dünyadaki hava sıcaklıklarına ilişkin verilerin derlendiği "ogimet" platformuna göre, hava sıcaklıkları Navabşah'ta 46,4, Sibi'de 46, Bahavalpur'da 43, başkent İslamabad'da 38 ve Lahor'da 41 derece olarak ölçüldü.

Başkentin çeşitli noktalarında vatandaşlar kendilerini gölgeliklere atarken, kadınların da şemsiye taşıdığı görüldü.

Bazıları sıcak havadan korunmak için klima, vantilatör ve çeşitli araçları kullanırken, bazı vatandaşlar da çeşmelerin altında başlarını yıkayarak serinlemeye çalıştı.

Meteoroloji Departmanı, sıcak havadan vatandaşları korumak için gerekli önlemleri alması konusunda yetkililere çağrı yaptı.

Pakistan'da, ülke tarihinin en yüksek sıcaklığı 28 Mayıs 2017'de Belucistan eyaletinin Turbat kentinde 53,5 derece olarak kaydedilmişti.

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