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Pakistan'da ana muhalefet lideri Şahbaz Şerif'in mal varlığı araştırılıyor

Pakistan Ulusal Hesap Verme Bürosu (NAB) tarafından, tutuklanan ana muhalefet lideri Şahbaz Şerif'in mal varlığı üzerinde soruşturma başlatıldı.

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Pakistan'ın Dawn gazetesine konuşan bir NAB yetkilisi, büro bünyesinde kurulan bir ekip tarafından Şerif'in mal varlığının, 10 yıllık vergi beyannamelerinin ve bankalardaki hesaplarının araştırılacağını söyledi.

İslamabad ve Lahor kentlerinde, Şerif'e ait taşınmazlar olup olmadığının da araştırılacağını kaydeden yetkili, "Bu soruşturma Şerif'in kaynağı belirli olmayan paralarla mallar aldığı iddiası üzerine başlatıldı. Şerif, ifadesinde ailenin alım satım ve yatırım işleriyle oğlu Selman'ın ilgilendiğini söylediği için bu konuda Selman da ifade verecek." diye konuştu.

Şerif'in oğlunun gün içinde ifade vermesi bekleniyor.

Pakistan'ın ana muhalefet partisi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri ve eski Başbakan Navaz Şerif'in kardeşi olan Şerif, geçen cuma gününden beri tutuklu bulunuyor.

Pencap Eyalet Başbakanı olduğu 2013-2018 yıllarında eyalete temiz su sağlamak için kurulan Saaf Pani şirketi üzerinden yolsuzluk yaptığı iddia edilen Şerif, önce gözaltına alınmış, aynı gün Aşiyana-i İkbal toplu konut projesinde devleti zarara uğrattığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

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