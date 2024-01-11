Pakistan'da seçim öncesi skandal saldırı! Millet vekili adayı canından oldu

Dawn gazetesindeki habere göre, Hayber Pahtunhva eyaletinin Kuzey Veziristan bölgesinde, kimliği belirsiz kişiler, 8 Şubat'ta yapılacak genel seçimlerde milletvekili adayı olan Kelimullah Han'ın aracına silahlı saldırı düzenledi.
Yetkililer, Han'ın ve 2 korumasının yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Han, Kuzey Veziristan bölgesinden bağımsız milletvekili adayı olmuştu.
- GENEL SEÇİMLER ÖNCESİ SALDIRILAR ARTTI
Pakistan Müslüman Ligi-Navaz Partisinden (PML-N) milletvekili adayı Aslam Buledi'ye de Belucistan'ın Turbat bölgesinde silahlı saldırı düzenlendi.
Yaralanan Buledi, hastaneye kaldırıldı.
Belucistan'da geçici hükümetin Başbakanı Ali Mardan Domki, saldırıyı şiddetle kınayarak, eyaletteki tüm milletvekili adaylarına üst düzey güvenlik sağlanması için talimat verdi.
8 Şubat'taki genel seçimler öncesi Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerindeki terör olaylarında artış gözleniyor.
Eski milletvekili Muhsin Davar, 3 Ocak'ta Kuzey Veziristan'da konvoyuna yönelik silahlı saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.
İslam Uleması Cemiyeti Partisinden milletvekili adayı olan Kari Hayrullah da 3 Ocak'ta Hayber Pahtunhva'nın Bajaur bölgesinde bombalı saldırıya uğramıştı. Hayrullah, saldırıdan kurtulmuştu.