Pakistan'da şehit polisler için düzenlenen futbol maçına bombalı saldırı: 12 yaralı

AA 13 Nisan 2021 Salı 20:24 - Güncelleme: 13 Nisan 2021 Salı 20:24

Yetkililer, Hub ilinin Allahabad kasabasında bir futbol maçı sırasında patlama meydana geldiğini belirtti.

Futbol sahasına el yapımı patlayıcı yerleştirildiğini aktaran yetkililer, patlamada ilk belirlemelere göre 2'si ağır 12 kişinin yaralandığını açıkladı.

Öte yandan yetkililer, söz konusu maçın, şehit polisler için düzenlenen bir turnuvanın final karşılaşması olduğunu kaydetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Belucistan Özgürlük Ordusu mensubu teröristler, bölgede sivilleri ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.