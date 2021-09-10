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Dünya

Pakistan felaketi yaşıyor: 3 ölü, 30 yaralı

Pakistan'ın Lahor şehrinde aşırı yağışların yol açtığı afet ve kazalar sonucu 3 çocuk hayatını kaybetti, en az 30 kişi yaralandı.

AA10 Eylül 2021 Cuma 23:28 - Güncelleme: 10 Eylül 2021 Cuma 23:28
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Yerel basındaki haberlere göre, Lahor'da görülen şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

Yetkililer, şiddetli yağışlar sonucu 5 evin çatısının çöktüğünü ve bunlardan birinin altında kalan 3 çocuğun yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Öte yandan, yağışların yol açtığı afette kazalar sonucu en az 30 kişi yaralandı.

Elektrik kesintilerinin yaşandığı şehirde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

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