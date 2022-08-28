İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ağustos 2022 Pazar / 1 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,1699
  • EURO
    18,1252
  • ALTIN
    1015.9
  • BIST100
    3146.1
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Pakistan'da sel sebebiyle tahliye işlemleri sürüyor
Dünya

Pakistan'da sel sebebiyle tahliye işlemleri sürüyor

Pakistan'ın çeşitli bölgelerinde muson yağmurlarının yol açtığı sel sebebiyle tahliye işlemleri devam ediyor.

AA28 Ağustos 2022 Pazar 19:49 - Güncelleme:
ABONE OL

Ulusal basındaki haberlere göre, Hayber Pahtunhva eyaletindeki Kumrat Vadisi'nde sıkışan 30 öğrenci, ordunun düzenlediği operasyonla kurtarıldı.

Kabil Nehri'nin taşması sonrası oluşan sel sebebiyle Çarsadda ve Novşera şehirlerinde kurtarılan kişi sayısı 350 bini aştı.

Kohistan'a bağlı Kandia bölgesinin Kohistan ile tüm bağlantı yolları koptu. Bölgede telefon operatörleri de çalışmıyor.

Kandia'da yaşayanların son birkaç gündür yürüyerek bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı belirtiliyor.

- Son 24 saatte 246 kişi kurtarıldı

Pakistan ordusu da kara yolu ile ulaşılamayan bölgelere helikopterle destek sağlıyor.

Ordudan yapılan açıklamada, sel bölgelerinde sıkışan vatandaşları kurtarmak ve yardım götürmek için helikopterle 62 sorti yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, son 24 saatte 246 kişinin kurtarıldığı, 14 bin 712 ton yardım malzemesinin dağıtıldığı aktarıldı.

Selden etkilenenlere 1600 çadır temin edildiği ve ülke genelinde kurulan kamplarda yaklaşık 30 bin kişinin tedavi edildiği belirtildi.

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları sebebiyle 1033 kişi ölmüştü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.