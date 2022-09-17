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Dünya

Pakistan'da sel: Vefat edenlerin sayısı bin 545'e yükseldi

Pakistan'daki muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketinde vefat edenlerin sayısı bin 545'e yükseldi.

IHA17 Eylül 2022 Cumartesi 16:07 - Güncelleme:
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Pakistan'da Haziran ayından bu yana etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketinde bilanço artıyor. Pakistan Ulusal Afet Yönetim Otoritesi (NDMA) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin büyük bir bölümünü sular altında bırakan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının bin 545'e, yaralı sayısının 12 bin 850'ye yükseldiği bildirildi. Selde toplam 1 milyon 921 bin 622 evin de hasar gördüğü aktarıldı. Ayrıca ülke genelinde 935 bin 795 büyükbaş hayvanın sel sularında sürüklendiği belirtildi.

Sel, 220 milyondan fazla nüfuslu ülkede 33 milyondan fazla kişiyi olumsuz etkiledi. Selin yol açtığı ekonomik kaybın 30 milyar dolar olduğu ifade ediliyor.

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