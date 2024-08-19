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Dünya

Pakistan'da seller nedeniyle ölenlerin sayısı 209'a yükseldi

Pakistan'da geçen aydan beri etkili olan muson yağmurları ve şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle ölenlerin sayısı 209'a yükseldi.

AA19 Ağustos 2024 Pazartesi 16:16 - Güncelleme:
Pakistan'da seller nedeniyle ölenlerin sayısı 209'a yükseldi
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Pakistan Meteoroloji Dairesi yetkililerinden Zaheer Ahmed Babar, ülkenin çeşitli bölgelerinde etkisini gösteren muson yağmurlarının hafta boyunca devam etmesini beklediklerini belirtti.

Eyaletteki şiddetli yağışlar nedeniyle son 24 saatte 24 kişinin öldüğünü aktaran Pencap Bölgesi Afet Yönetimi kurumu yetkililerinden İrfan Ali, temmuzdan bu yana aşırı yağışlar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 209'a yükseldiğini kaydetti.

EN ÇOK CAN KAYBI PENCAP VE SİND EYALETLERİNDE YAŞANDI

Ulusal Afet Yönetimi kurumundan yetkililer, yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde sel ve toprak kayması meydana geldiğini, 2 bin 200'ü aşkın konutun da zarar gördüğünü bildirdi. Yetkililer ayrıca, en çok can kaybının, Pencap, Hayber Pahtunhva ve Sind eyaletlerinde yaşandığını açıkladı.

TURİSTLERE YAĞIŞLARDAN ETKİLENEN BÖLGERE GİTMEYİN ÇAĞRISI

Heyelan ve ani su baskınları nedeniyle bazı yol ve köprülerin zarar gördüğünü, bunun da trafiği aksattığını aktaran yetkililer, durumun normale dönmesi için çabalarının devam ettiğini belirtti.

Pakistan hükümetinden yapılan açıklamada da turistlere, yağışlardan etkilenen bölgeleri ziyaret etmemeleri tavsiye edildi.

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